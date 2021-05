Viajeros han aumentado en un 800% en el Aeropuerto Internacional de Denver

(NOTICIAS YA).-Ahora que las restricciones por COVID-19 se han relajado mucho más y que más y más personas reciben la vacuna, el Aeropuerto Internacional de Denver DIA por sus siglas en Inglés reporta un significativo aumento en el número de pasajeros.

Un vocero del DIA afirmó que los viajes han aumentado hasta en un 800% en el 2021, comparado con el año pasado.

Por ejemplo, desde el 26 de abril hasta el 2 de mayo del 2020, el DIA reportó 29,948 viajeros, mientras que en esa misma semana del 2021, la Administración de Seguridad en Transporte TSA por sus siglas en inglés, informó que registraron un promedio de 40,000 viajeros por día, para un total de 282,682 personas.

Y aunque la orden del uso de tapabocas ha sido modificada o retirada en algunos estados y ciudades, el TSA extendió el uso de las cubiertas faciales para personas mayores de dos años en los aviones hasta el 13 de septiembre del presente año.

Quienes no acaten esta norma podrían enfrentar multas de $250 hasta $1,500 si no cumple con la normativa varias veces.

A su vez, dentro del Aeropuerto Internacional de Denver, ya sea en las terminales, en el tren o en las salas de espera (a menos que esté comiendo o bebiendo), el uso del cubrebocas sigue siendo obligatorio.

Please wear your mask at DEN 😷. As a reminder, it is still a federal requirement that everyone on airport property wear a face mask. Thanks for helping us keep our passengers and employees safe! pic.twitter.com/CbaMfH2zYl

— Denver Int'l Airport (@DENAirport) April 30, 2021