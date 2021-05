¿Caso de racismo en escuela católica al norte de San Diego? Padres hispanos exponen su historia

(NOTICIAS YA).-Una familia sufre un dilema con los estudios de su hijo en una escuela católica en el norte del condado de San Diego y exponen su caso con Univison San Diego.

Para Rosa Pierson empezaron los problemas desde marzo, cuando fue a inscribir a su hijo en la escuela católica St. Peter the Apostle Parish en Fallbrook y una persona la atendió de una forma inesperada.

“Me dijo háblame en inglés, no me hables en español porque si tú viniste a este país tienes que hablar el idioma inglés. Me sentí discriminada.” Comentó Rosa Pierson, madre de familia.

Rosa nunca habló personalmente con la maestra, todo era por correo electrónico. Allí empezaron las asperezas que terminó en que hubiera problemas de comunicación y según los padres, sea la razón por la cual no quisieron tener a su hijo en la escuela.

“Despidió, corrió, a mi hijo, lo expulsó de la escuela sin ningún motivo, él no tenía la culpa de nada.” Dijo Rosa.

Pero la diócesis católica de San Diego difiere en este caso, diciendo que la escuela aceptó a William Pierson provisionalmente para evaluar la forma en cómo apoyarlo.

“Lamentablemente, tras varias semanas llegaron a la conclusión de que no tiene la habilidad de cumplir con sus necesidades, por eso les avisó a los papás de que ya no podía regresar allí.” Comentó Aida Bustos, directora de medios de la diócesis católica de San Diego.

Según la diócesis, la familia debe tener una evaluación formal del joven para poder ayudarlo mejor. Mientras tanto William está en casa, sin ir a clases, sólo con la ayuda de un tutor.

“Quiero justicia porque estoy sufriendo, tengo tres días que no duermo, me levanto en la noche y llore y llore y en el día llore y llore. Me corrieron de la noche a la mañana no sé qué va a pasar.” Dijo Rosa.

William solo quiere regresar a la escuela e interactuar con jóvenes de su edad y no estar solo en la casa.

La diócesis católica de San Diego dice que tiene el compromiso de tratar a toda la gente con respeto y humildad y el amor al prójimo es fundamental en nuestra fe.