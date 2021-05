Detienen en Brownsville al asesino del joven encontrado en Edinburg en la cajuela

Ayer fue encontrado el cuerpo de un joven de 22 años dentro de la cajuela de un coche, identificado como Salvador Sánchez de 22 años, quien fue asesinado por Gerardo González de 20 años. Hoy a la 1:00 p.m. fue procesado en el Centro de Detención del Condado de Hidalgo.

Jason Peña Juez de Paz en el Condado de Hidalgo declaró, “El nombre del chavo es Gerardo González y el cargo es por homicidio y su fianza son dos millones de dólares cash surety”

Oficiales de policía encontraron el cuerpo de Salvador Sánchez con un impacto de bala, los hechos ocurrieron cerca del número 12000 de la calle Dulce y calle Inspiration, al norte de la ciudad de Edinburg.

Después de recibir la llamada de alerta por los vecinos, diciendo que se encontraba un auto sospechoso, al llegar al lugar los oficiales se dieron cuenta que había manchas de sangre cerca del auto, al abrir la cajuela estaba una persona del sexo masculino que había recibido un disparo.

En ese momento, los oficiales empezaron a investigar con los vecinos del lugar, para ver si habían visto u oído algo sospechoso, hicieron un recorrido por todo el sector de esa colonia pero lamentablemente no encontraron nada, la mayoría de los vecinos se mostraron herméticos ante lo ocurrido, solo uno de ellos habló diciendo que era una colonia tranquila. “Pues yo lo he visto tranquilo, no he visto nada eso de balazos, nunca había escuchado tantos policías quien sabe, y vi que había algunos cordones que no se podía pasar, pero se me hizo raro aquí siempre esta tranquilo“

El Sargento Frank Medrano del Departamento del Alguacil del Condado, reveló estos detalles, el sospechoso fue localizado y responde al nombre de Gerardo González, quien fue arrestado esta mañana en la ciudad de Brownsville y presentado ante un juez para formalizar los cargos que se le hicieron, se le fijó una fianza.

Este homicidio cometido por Gerardo González sigue siendo investigado por los agentes de policía del Condado de Hidalgo.