El robo de autos puede prevenirse si se toman medidas de precaución

Las autoridades de Laredo piden a la comunidad que siempre que vean un auto sospechoso no tengan miedo en reportarlo a la policía.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Laredo y oficiales que se encargan de investigar el robo de autos, indican que es una buena oportunidad para prevenir el robo y disminuir este delito en la ciudad si se reportan actos sospechosos.

Las colonias pueden verse muy beneficiadas si reportan cualquier caso sospechoso ya que los residentes o vecinos del lugar, suelen ser siempre los primeros en darse cuenta que algo no está bien en su colonia.

Gina González investigadora de robos indica “Por ejemplo, un auto que no pertenezca a una persona que no pertenezca a la colonia y usted está mirando, no tenga miedo de llamar y denunciarlo, además aunque la mayoría de las personas piensa que puede mantener las puertas de sus autos sin cerrar, por vivir en una colonia segura, por lo que no pasará nada… lo cierto es que alguien podría cometer un delito ahí” “No estamos diciendo que hay un aumento de este tipo de delito, al contrario, ha bajado un 39%” dijo González..

La investigadora de robos también recomienda que es muy importante dar información y descripciones precisas al denunciar un auto sospechoso, tratando de recordar la hora y el lugar exacto donde se ve un auto que no es conocido y cause sospechas.

Se recomienda a toda la ciudad de Laredo, que cuando llegue a un lugar, cierre y asegure bien las ventanas de su auto, en caso de que sea de noche tratar de estacionarse en un lugar iluminado y no dejar objetos de valor dentro de los vehículos. Si usted cree que hay un auto o una persona sospechosa cerca de donde usted esta, no dude en llamar a la policía y reportarlo.