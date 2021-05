Expolicía de Aurora renuncia tras ser acusado de distribuir metanfetaminas

(NOTICIAS YA).-Josiah Seth Coe, un oficial de la Policía de Aurora, renunció al departamento y ahora enfrenta un cargo de delito grave por distribuir una sustancia controlada.

De acuerdo con el reporte, Coe renunció a su cargo después de presuntamente aceptar ante un sargento de la Policía de Aurora, que él le dio narcóticos de manera ilícita a una persona.

A principios de marzo, un residente notificó ante dicha agencia del orden que Coe, de 32 años supuestamente le había suministrado una sustancia controlada mientras estaba de turno y portaba su uniforme en una asignación fuera de servicio. Según la declaración juramentada de causa probable en la orden de arresto contra el exoficial, la cual fue emitida el tres de mayo, se le acusa de "distribuir metanfetamina de manera ilegal mientras estaba de servicio".

Los documentos judiciales señalan que existe evidencia en video que corrobora las acusaciones derivadas de un incidente ocurrido el 4 de marzo en el Centro Médico de Aurora. Coe está acusado de dar alrededor de $20 en metanfetaminas y una pipa de metanfetamina a una mujer que salía del centro médico después de buscar tratamiento por abstinencia de alcohol.

En la declaración jurada, los investigadores dijeron que observaron un video que mostraba a un guardia de seguridad entregándole un paquete que contenía metanfetamina, una pipa, encendedor y navajas de afeitar a Coe. A otra persona le habían quitado esos artículos antes de entregarlos a Coe.

Even though Officer Coe resigned prior to me being able to take any formal disciplinary action, I have instructed our Internal Affairs Bureau to continue and complete their investigation into these allegations so that it will be documented in his personnel file.

— Chief Vanessa Wilson (@APDChiefWilson) May 5, 2021