Legisladora enfrenta expulsión por no querer repetir la gran mentira de Trump

(POLÍTICA YA). – "¡No entiendo a los republicanos!", dijo este miércoles el presidente Joe Biden al ser preguntado sobre las luchas internas entre líderes del GOP.

La expresión de Biden podría atribuirse a cualquier persona común que trata de entender los actuales intentos del liderazgo republicano de la Cámara de Representantes de destituir a la legisladora Liz Cheney.

¿Su pecado? Decir la verdad sobre la insurrección del Capitolio del 6 de enero y sobre los resultados de las elecciones presidenciales de noviembre pasado.

Cheney, actualmente la número 3 en el liderazgo republicano de la Cámara baja, ha denunciado las falsedades de Trump sobre “un fraude” electoral, y ha refutado de forma contundente al expresidente cada vez que repite las mentiras que condujeron al asalto contra el Capitolio el pasado 6 de enero.

“El presidente de los Estados Unidos convocó a esta turba, reunió a la turba y encendió la llama de este ataque. Todo lo que siguió fue obra suya. Nada de esto hubiera sucedido sin el presidente”, dijo la legisladora de Wyoming cuando anunció en enero que votaría a favor de un juicio político contra Trump.

Su rechazo a Trump fue reiterado esta semana después de que Trump intentó afirmar que la victoria de Biden era la real "gran mentira", término que se usa para definir la versión del expresidente de que en noviembre pasado se cometió un magnánimo fraude que le arrebató lo que sería una victoria electoral arrolladora.

En un tuit, Cheney respondió a Trump: “Las elecciones presidenciales de 2020 no fueron robadas. Cualquiera que diga que así fue, está difundiendo LA GRAN MENTIRA, dando la espalda al estado de derecho y envenenando nuestro sistema democrático”.

