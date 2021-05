Madre desesperada pide ayuda para encontrar a su hijo en el condado Hillsborough

(NOTICIAS YA).- Una madre de Tampa pide ayuda a la comunidad para conseguir a su hijo, que sufre de problemas psicológicos y quien escapó el sábado de un centro de rehabilitación en el cual estaba recluido.

Marta Sánchez se encuentra desesperada buscando a su hijo, Gabriel González, de 17 años, a quien tuvo que internar hace siete meses en un ente especializado para tratar los problemas psicológicos que sufre el joven tras un intento de suicidio, y de quien ahora no tiene rastro de su paradero, luego de haberse fugado de este lugar la noche del primero de mayo.

Esta madre sólo cuenta con un vídeo de seguridad de una gasolinera 7-Eleven, donde su hijo fue visto por última vez, cercana al centro de ayuda donde estaba ingresado. Su alma, se encuentra devastada....pensó que lo mejor para él había sido buscarle ayuda, pero ahora teme lo peor sin saber nada de Gabriel.

"Queríamos salvarle la vida y no sabemos si fue la mejor decisión el ponerlo aquí, porque ya nosotros no podíamos en la casa...nos golpeaba, nos destruía la propiedad y ya no podíamos más...y por eso tuvimos que hacer esto", expresa Marta desconsolada.