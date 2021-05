Ofrecen clases gratuitas de nutrición en español

(NOTICIAS YA).- A partir del mes de mayo, se impartirá un programa de nutrición y alimentación saludable en el centro comunitario Evergreen. Las clases son gratuitas, en español, y abiertas para el público en general.

Un grupo de voluntarias de la organización Salud Más Bienestar están recbiendo el entrenamiento de nutrición para promover la salud entre la comunidad hispana.

¨En realidad estamos haciendo lo que nosotros sabemos hacer pero siempre hay otras maneras más saludables de cambiar poquito nuestra manera de comer, para estar más saludables física y mentalmente¨, dijo Catalina García, coordinadora del programa.

Leti Arenas, una voluntaria, ha aprendido a organizar sus comidas y gastos para economizar y comer saludable.

¨Para no gastar tanto dinero y para que me ayude a mi a organizarme también y a comer más sano. Es lo que he estado tratando de hacer, por mi salud y por la salud de mis hijos, y aprender todo lo que necesito de como comprar las frutas de temporada, como hacer comidas que no gaste tanto dinero¨, explicó Leti Arenas.

El programa se imparte tres días a la semana y el plan es entrenar a estas voluntarias para que ellas puedan compartir esta información con más personas.

¨Estoy motivada porque estoy aprendiendo información de cómo comer nutritivamente, saludable, como poner en práctica con mi familia todo lo que estamos aprendiendo aquí acerca de comer rico y sano¨, dijo Rebecca Castillo, participante del entrenamiento.

Durante los próximos meses las voluntarias y promotoras de salud, y los participantes en este programa, aprenderán sobre cómo cocinar saludable como leer las etiquetas de nutrición de los alimentos y cómo comprar los alimentos en oferta más nutritivos.

El público está invitado a participar en este programa gratuito, que se imparte en el centro comunitario evergreen los martes, miércoles y jueves de 9:30 am a 12:00 pm en el Centro Comunitario Evergreen, ubicado en 2700 N. Woodland, en Wichita.