Sospechoso atacó con un martillo a un hombre sij dentro de un hotel

(NOTICIAS YA).- Un hombre fue arrestado luego de que presuntamente golpeó a un hombre sij en la cabeza con un martillo dentro de un hotel de Brooklyn, Nueva York a finales del mes pasado.

El martes, la policía anunció el arresto de Latif Gina, de 27 años, por el incidente ocurrido el 26 de abril en el Quality Inn de Osborn Street en Brownsville.

La víctima, Sumit Ahluwalia, de 32 años, dijo a CBS2 que el atacante entró al vestíbulo del hotel y comenzó a gritar hacia él y el personal de recepción, antes de escupir en su cara 3 veces.

“Me estaba moviendo hacia atrás y dije: ‘Hey, hermano ¿Qué pasó?’, y él dijo: ‘Tú no eres mi hermano. No tenemos la misma piel. No me agradas”, dijo Ahluwalia.

Ahluwalia, quien es el gerente de operaciones en el hotel, sufrió heridas menores en la cabeza, incluyendo hemorragia interna. Se espera que se recupere completamente.

Gina fue acusado por asalto, amenaza y posesión criminal de un arma.

Practicantes del sijismo, una religión originaria de la región de Punjab del subcontinente de la India en Asia del Sur, pidieron que el ataque fuera investigado como crimen. Miembros de la comunidad argumentan que Ahluwalia fue particularmente atacado porque estaba usando su turbante.

