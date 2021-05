Biden envía carta a millones de personas sobre sus cheques de estímulo

(POLÍTICA YA). – Millones de estadounidenses han estado recibiendo una carta firmada por el presidente Joe Biden sobre sus cheques de estímulo de $1,400 que fueron autorizados por el paquete de alivio económico que aprobó el Congreso en marzo pasado.

"Esto cumple una promesa que te hice y ayudará a los estadounidenses a superar la crisis", dice la misiva.

Opositores del presidente de inmediato criticaron el envío de la misiva, y señalaron que Biden está actuando al igual que Donald Trump, quien mandó cartas similares cuando los estadounidenses recibieron cheques de estímulo de las otras dos rondas de pago anteriores.

Un grupo de vigilancia indicó que, al igual que Trump, envió cartas "egoístas" a expensas de los contribuyentes.

La carta describe cuánto dinero de estímulo recibió el recipiente de la misiva, y luego le indica que visite un sitio web para obtener más información.

LEGÍTIMA O FRAUDE

Al final, la carta incluso tiene la firma de Biden, por lo que algunas personas que la han recibido han sospechado que podría ser parte de algún tipo de trama o fraude.

No lo es, el Servicio de Rentas Internas (IRS) confirmó que se trata de una correspondencia legítima, requerida por la Ley del Plan de Rescate Estadounidense.

Además, no solo es auténtica, pero la carta, denominada como "Aviso 1444-C", es sumamente importante, según el IRS.

"Las personas deben guardar cualquier aviso del IRS que reciba sobre Pagos de Impacto Económico con otros registros de impuestos”, dijo la agencia en un comunicado. “El IRS no puede emitir copias de reemplazo de estos avisos”.

Por qué es especialmente importante el Aviso 1444-C?

El tercer cheque de estímulo choca con la temporada de impuestos en Estados Unidos, lo que significa que algunas personas que califican para obtener ayuda de los paquetes de estímulo podrían recibir menos dinero del que se les debe.

La disparidad podría ser el resultado de un cambio de situación de las personas de 2019 a 2020, incluido el haber perdido el empleo debido a la pandemia del coronavirus, o la llegada de un nuevo dependiente en el hogar, como un bebé.

Por lo tanto, es fundamental conservar la carta del Aviso 1444-C para recuperar el dinero que se le adeuda del tercer cheque de estímulo.

QUÉ HACER

Si descubres que se te debe más dinero del que recibes de tu tercer cheque de estímulo, se te recomienda que guardes tu carta de Aviso 1444-C para tus declaraciones de impuestos de 2021.

Si has perdido la carta de Biden con el Aviso 1444-C, o la tiraste a la basura porque no sabías de su importancia, puedes visitar el sitio web del IRS si no tienes una copia física de la carta. Allí podrás verificar si se te debe dinero y cuándo podrías obtenerlo.

Si no la has obtenido porque tal vez te mudaste de casa, y tal vez no informaste al IRS o al Servicio Postal (USPS), el Aviso 1444-C se enviará a la dirección anterior.

También puedes puedes verificar tu información fiscal en el sitio web del IRS.