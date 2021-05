Colombianos en Tijuana se unen ante las violentas protestas en apoyo a su país

(NOTICIAS YA).-Tras días de protestas por una propuesta de reforma fiscal en Colombia, han dejado al menos 24 muertos que han incluido disturbios y violentos enfrentamientos con la policía.

Cuando las protestas comenzaron el 28 de abril, se convocaron inicialmente para oponerse a la propuesta de reforma fiscal, pero desde entonces se han ampliado. Aunque el plan fiscal fue retirado, muertes y la condena internacional por los supuestos abusos de los derechos humanos contra los manifestantes por parte de la policía parece que han aumentado la ira en las calles de Bogotá, Medellín, Cali y otras ciudades, por lo que colombianos en ambos lados de la región se expresan.

Están a más de 3 mil 500 millas de su país natal, pero no son indiferentes a lo que están viviendo los suyos.

Rabia, desesperación, impotencia son algunos de los sentimientos que llegan al ver la represión en Colombia para todos los que salieron a las calles a manifestarse en contra de una reforma fiscal que contemplaba impuestos a los alimentos.

“Estoy de luto por todos los jóvenes, por todas las personas que han entregado su vida, hoy estoy levantando en honor a la bandera de Cali, a todos esos que están resistiendo, están luchando por todos los colombianos que tuvimos que salir un día de nuestra nación, con una mochila llena de esperanza y de sueños. “ Comentó Andrés Camilo Bermúdez.

Aunque ellos todo lo ven a través de un teléfono, son sus hermanos, sus amigos, sus familias, los que están viviendo en carne propia la crisis colombiana.

“Veo a mi familia que ya no tiene la alacena llena de comida y es muy triste ver mi nevera llena y ver a mi familia con necesidades.” Dijo María Eugenia Osorio, colombiana en Tijuana

Un grupo de colombianos radicados en Tijuana hace guardia en la comisión nacional de derechos humanos para recolectar firmas de todos sus paisanos en ambos lados de la frontera, para enviar desde aquí su protesta.

“Colombianos en Baja California, en San Diego, colombianos en donde estén, que seamos más los que estamos firmando, a nosotros aquí no nos pueden callar, acá no va a llegar la policía, no va a llegar el smart, no tenemos miedo y podemos hablar por las personas que ya no pueden hablar en Colombia.” Comentó Paola Morales, líder de la comunidad colombiana en Baja California.

Se estima que es una comunidad cercana a los mil colombianos en ambos lados de la frontera, los que están en San Diego, también se suman a esta protesta a distancia.

Desde el norte se mantendrán pendientes, y aun a la distancia, están con los suyos.