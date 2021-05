La única sobreviviente del tiroteo en Orange sale del hospital

(NOTICIAS YA).- Luego de más de un mes de recuperación, este miércoles salió del hospital Blanca Tamayo, única sobreviviente del tiroteo masivo registrado en Orange, California, a finales de marzo.

De acuerdo con KABC, que cita información de Associated Press, Tamayo fue una de cinco víctimas. Cuatro personas murieron, incluyendo su hijo de 9 años, su hija adulta y su exesposo.

Junto a otro de sus hijos y sus nietos, Tamayo agradeció el apoyo del equipo de UC Irvine Health en pro de su recuperación.

“Estoy agradecida con Dios por eso y por mi familia”, dijo la mujer, refiriéndose a su fallecido hijo Matthew como “un ángel de Dios”.

Luis Tovar, hijo mayor de Blanca, perdió a su padre y sus hermanos, pero asegura que encuentra las fuerzas para seguir en aquellos que lo necesitan.

“Mi madre es quien me da mucha fuerza porque sé que necesitará mucha ayuda en los próximos meses y años, así como mis hijos y mi familia. Unidos nos mantenemos fuertes”, expresó.

Los médicos coinciden en que la madre tiene un largo camino por recorrer para una verdadera recuperación. Debido a las lesiones que sufrió, es difícil conocer su diagnóstico a largo plazo, el cual no se esclarecerá sino hasta dentro de seis meses a un año.

Dos balas atravesaron la cabeza de Blanca, por lo que tuvo que ser sometida a operaciones cerebrales donde le fueron removidos fragmentos del cráneo.

Se estableció una campaña en la plataforma GoFundMe para apoyar con los gastos de Tamayo y su familia, el cual puede encontrarse en este enlace: gofundme.com/f/orange-mass-shooting-blanca-tamayo.

Por ahora, ellos buscan concentrarse en el “milagro” de que Blanca haya sobrevivido el ataque, y celebrar el próximo Día de las Madres en familia.

“Estoy feliz de tenerla de vuelta. Estamos emocionados por pasar el Día de las Madres con ella”, expresó Luis.

Por otra parte, KABC destacó que el sospechoso del tiroteo, Aminadab Gaxiola González, enfrenta cuatro cargos de homicidio y tres de intento de homicidio.

Gaxiola no será procesado formalmente todavía, pues aún no puede comunicarse claramente con sus abogados tras resultar herido en el ataque y posteriormente hospitalizado.

The only surviving victim of the mass shooting in Orange on March 31, is leaving @UCIrvineHealth today. Blanca Tamayo says she’ll be spending Mother’s Day with her son and family after losing her daughter and young boy on that tragic day. @ABC7 pic.twitter.com/wt1FxDH8Gp

— Jessica De Nova (@abc7jessica) May 5, 2021