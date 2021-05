Maryland sobrepasa las 5 millones de personas vacunadas de Covid-19

(NOTICIAS YA).- Este jueves se dio a conocer que en Maryland existen más de cinco millones de personas vacunadas contra Covid-19, con esto se combate frontalmente la pandemia de Covid-19 en el estado.

El gobernador de Maryland, Larry Hogan publicó: Ahora ha administrado más de 5 millones de vacunas # COVID19. Nuestra tasa de positividad, tasa de casos y hospitalizaciones totales por COVID-19 han disminuido una vez más. Sigamos así para que podamos dejar atrás esta pandemia.

Maryland has now administered more than 5 million #COVID19 vaccines. Our positivity rate, case rate, and total COVID-19 hospitalizations have dropped once again. Let's keep it up so we can put this pandemic behind us.

— Governor Larry Hogan (@GovLarryHogan) May 6, 2021