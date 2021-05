VÍDEO: ¡Insólito! Perseguido por 60 millas tras robar dos patrullas policiales en Florida

(NOTICIAS YA).- La Oficina del Alguacil del condado de Volusia informó sobre el arresto de un hombre que robó dos patrullas policiales este jueves y por el cual se tuvo que cerrar una parte de la autopista Interestatal 95 tras su persecución.

Un hombre de 33 años robó inicialmente una patrulla policial y escapó en dirección norte de la carretera I-95 la tarde de este jueves, por lo cual se inició una persecución en la que varias agencias de la ley estuvieron involucradas.

Trascendió que el sospechoso escapó en uno de los vehículos oficiales luego de ser contacto por los agentes en un motel en la State Road 520, cuando atendieron un llamado de disturbio en este lugar, cerca de las 3:46 p.m.

El hombre condujo la patrulla policial por la autopista I-95 y tras ser perseguido por otro automóvil oficial, que realizó ciertas maniobras, terminó chocando contra una zona boscosa.

Video: 2 police vehicles stolen; fleeing driver arrested on I-95 as @SheriffChitwood & team close in. https://t.co/jGoU3sCRqk

— Volusia Sheriff (@VolusiaSheriff) May 6, 2021