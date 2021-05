A la cárcel pareja de Florida tras tiroteo que dejó dos mujeres heridas en un club nocturno

(NOTICIAS YA).- La madrugada de este viernes se reportó una balacera en un club para hombres de Clearwater, que dejó dos personas heridas y otras dos arrestadas, según información oficial.

La Oficina del Alguacil del condado Pinellas informó que cerca de las 3:00 a.m. de este viernes, ocurrió un tiroteo en el club nocturno Diamonds Dolls, ubicado en la 16321 US 19 en una zona no incorporada de Clearwater.

Al llegar las autoridades, encontraron a dos víctimas que fueron trasladadas a un hospital debido a sus heridas, aparentemente leves.

Trascendió que una Alycia Ruiz, de 21 años y su novio, Anthony Bates, de 30 años, estaban en dicho establecimiento y la exnovia de Bates, Tayler Bibb, de 23 años, llegó al club en compañía de su madre, Melissa, de 47 años, generándose una discusión entre la actual novia y la exnovia de Bates.

No obstante, el personal de seguridad del club nocturno intentó sacar a ambas mujeres del local cuando un grupo de personas se concentraba fuera.

Alycia Ruiz, sacó un arma de fuego y disparó dos rondas desde el estacionamiento trasero del club, alcanzando a Tayler y Melissa, según la policía.

Tras esto, Alycia y su novio Anthony se fueron del sitio en un auto que luego se localizó en un estacionamiento de una gasolinera Wawa, ubicado en la 34th Street y 62nd Avenue North, gracias al Departamento de Policía de Pinellas Park.

Posteriormente, Alycia Ruiz fue identificada como la presunta agresora, siendo arrestada, bajo un cargo de agresión agravada con un arma mortal, mientras que su novio, Anthony Bates, quien conducía el auto donde se trasladaban, fue también detenido bajo acusación de principio de agresión agravada y ya contaba con una orden de arresto por no comparecer ante las autoridades por conducir con la licencia suspendia. Ambos fueron trasladados a la cárcel del condado Pinellas.

