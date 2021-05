Autoridades de Fairfax buscan al culpable de un tiroteo mortal

(NOTICIAS YA).- Un hispano fue baleado mortalmente en el estacionamiento de un centro comercial en Chantilly, VA, por la madrugada. Empleados de la zona indicaron que se trata de un padre de familia salvadoreño quien además trabajaba en el área.

“Es lamentable porque es un amigo, compañero de trabajo y hoy en la mañana me llamaron y me dicen que es él, mi amigo, y no lo pude creer por eso vine a verificar”, explicó Erik, un empleado de la zona quien optó no dar a conocer su nombre completo.

El empleado confirmó que el cadáver de su colega fue hallado con varios impactos de bala en el estacionamiento de un centro comercial.

“Esta mañana poco antes de las 5 el Departamento de la Policía de Fairfax respondió a la llamada de emergencia sobre el 4300 de Chantilly Shopping Center Lane. Cuando llegamos encontramos a un hispano con varios impactos de bala y fue declarado muerto en la escena”, dijo el oficial Hudson Bull, sargento de la Policía de Fairfax.

“Era buen amigo, buen compañero, bueno con su familia quien sabe lo que habrá pasado es lamentable que esto sucedió”, agregó Erik.

Clientes de la zona indican que hechos violentos como este son frecuentes en el área especialmente de noche y en horas de la madrugada.

“Venden licor y una cosa lleva a la otra siempre, siempre hay algo”, opinó Manuel, un residente de la zona quien sólo proporcionó su primer nombre.

Mientras que José Estrada, un cliente del centro comercial se entristeció al escuchar noticia de lo ocurrido. “Nos encontramos con algo tan desagradable. Es triste porque nadie debe morir así, pero más triste que se trate de un hispano”, comentó.

Si usted cuenta con información que pueda ayudar a resolver este homicidio llame al 1-866-411-TIPS puede hacer su denuncia de forma anónima y en español.