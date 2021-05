Autoridades de Laredo en los últimos detalles de su plan para la reapertura de la frontera

Se preparan las autoridades de Laredo para poner en marcha el plan para la reapertura de los Puentes Internacionales para los turistas.

Con la idea de regresar poco a poco a la vida de antes, las autoridades de Laredo ya están ultimando los últimos detalles para abrir la zona fronteriza a los turistas. Uno de los elementos importantes para poder tener la autorización final, es seguir cuidando a la ciudadanía de posibles contagios del virus del COVID 19, por lo que quieren poner en marcha exámenes rápidos que estén disponibles para cualquier persona que quiera ingresar al país.

El Dr. Víctor Treviño, autoridad de salud indicó “Recomendamos fuertemente que el tráfico de peatones entrante se vacune antes de su llegada y si no que tome ventaja de la pruebas gratis que van a haber”

Las autoridades están conscientes de que muchas personas en México aún no han sido elegidas para poder recibir la vacuna, todavía faltan muchas personas de vacunar, precisamente por no llegar al rango de edades no han sido calificadas para ser vacunadas, se confía en que se aceleren las campañas de vacunación y cada vez más gente sea vacunada y la inmunidad sea mayor.

“Por lo que también estamos planificando para esta realidad, mantendremos al público informado en tanto tengamos los planes y estén disponibles así lo declaró el Dr. Treviño.

Esta propuesta hecha por el congresista Henry Cuellar, parece ser una buena iniciativa que se pondrá en marcha por autoridades del gobierno federal, además el Presidente de México dijo que en su reunión con Kamala Harris, tratarían de llegar a un acuerdo entre los dos países para poder abrir nuevamente la frontera.

Richard Chamberlain, Director del Departamento de Salud, responde ante la interrogante de saber si las personas que cruzan el puente, serán elegibles para poder ponerles la vacuna, a lo que contestó “Hasta el momento el Departamento de Salud del Estado de Texas nos han avisado en el pasado, que nosotros no podemos hacer preguntas del citizenship status, cuando vamos a aplicar la vacuna”

Las autoridades continúan terminando su plan de mitigación, el Alcalde de Laredo ha comunicado que su ciudad esta lista para la apertura de los puentes.