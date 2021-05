Estados dejan de dar desempleo porque "hace la vida demasiado fácil"

(POLÍTICA YA). – Carolina del Sur se convirtió en el segundo estado en cancelar los beneficios federales de desempleo para personas que perdieron sus trabajos por la pandemia del Coronavirus.

A partir del 30 de junio, el estado dejará de participar en todos los programas federales de desempleo, incluidos los $300 adicionales por semana y beneficios para los trabajadores de conciertos.

"Actualmente nos enfrentamos a una escasez de mano de obra creada en gran parte por los pagos suplementarios por desempleo que proporciona el gobierno federal", dijo el gobernador de Henry McMaster en un tuit para anunciar la medida. "Dado que la administración y el Congreso de Biden parecen no comprender el daño que se está haciendo, el estado de Carolina del Sur debe tomar medidas".

