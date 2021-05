Ex Sheriff de San Diego se declara culpable de delitos sexuales con menores de edad

(NOTICIAS YA).-Un ex ayudante del alguacil del condado de San Diego se declaró culpable el viernes de 20 cargos de delitos graves y delitos menores, relacionados con actos sexuales con niñas menores de edad, así como de intentos de reunirse con menores con fines sexuales.

Jaylen Devon Fleer, de 27 años, ex miembro de la unidad de servicios judiciales y de la cárcel del alguacil, fue arrestado el año pasado luego de una investigación de casi cuatro meses.

El caso salió a la luz en abril de 2020, cuando Crime Stoppers del condado de San Diego recibió información sobre un hombre no identificado que había participado en actos sexuales con un menor, según la policía de Chula Vista.

"Los investigadores pudieron identificar al sospechoso y también determinar que había dos víctimas menores de edad adicionales", dijo el teniente Dan Peak del Departamento de la Policía de Chula Vista en el momento del arresto de Fleer, y agregó que los delitos no tenían relación con el empleo de Fleer.

La denuncia penal hizo referencia a una cuarta víctima, y ​​todos los actos ocurrieron entre el 27 de marzo y el 8 de abril del año pasado.

Los fiscales dijeron que las víctimas, identificadas como Jane Does 1 a 4 en la denuncia, no se conocían. No se ha revelado cómo Fleer conoció a las víctimas.

Fleer permanece fuera de custodia a la espera de su sentencia del 18 de junio en un tribunal de Chula Vista.

El juez de la Corte Superior de San Diego, Michael Popkins, dijo que se espera que Fleer enfrente entre 10 y 12 años en una prisión estatal. Sin embargo, si la fiscalía busca una sentencia más larga y persuade al juez de que se justifican más de 12 años, Fleer tendría derecho a retirar su declaración de culpabilidad, dijo Popkins.

Durante la investigación, Fleer, quien había estado en el Departamento del Sheriff por poco más de cinco años, fue removido de un puesto en la Cárcel Central de San Diego y puesto en servicio de escritorio, informó la agencia. No tuvo contacto de turno con el público después de ser reasignado.

"A pesar de que las acusaciones no tenían nada que ver con los deberes de Fleer como alguacil, eran tan serios que le quitaron toda la autoridad de oficial", según un comunicado del departamento. "El Departamento del Sheriff se toma muy en serio las acusaciones de actividades ilegales de sus empleados. Exigimos a todos nuestros agentes con los más altos estándares y responsabilizamos a los agentes que violen la ley".

La fecha oficial de terminación como alguacil de Fleer fue el 29 de julio pasado, fecha en la que fue procesado.