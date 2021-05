Lugares en Denver para vacunarse contra COVID-19 sin cita

(NOTICIAS YA).-Han pasado casi 5 meses desde que la primera vacuna de COVID-19 fue aprobada para su uso y por lo menos 45% de los residentes de Denver está ahora completamente inmunizada y un 63% han recibido una dosis de vacuna, pero la ciudad continúa ampliando el acceso a la vacuna COVID-19 para las comunidades afectadas de manera desproporcionada por la pandemia. Solo el 19% de la población hispana/latinx elegible de Denver ha sido inmunizada y la ciudad espera expandir este número aumentando el acceso a las vacunas a nivel comunitario. Denver se une a Ball Arena , un sitio operado por el estado, para realizar este cambio.

As of today, over 53% of Denver residents 16 and older have received at least one dose of vaccine, and 45% of residents 16 and older have received both doses. pic.twitter.com/eeMefsYeKk

— City and County of Denver (@CityofDenver) May 6, 2021