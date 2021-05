Nuevo punto de vacunación en Texas Station Hotel & Casino abre sus puertas el martes

(NOTICIAS YA).-Funcionarios del Distrito de Salud del Sur de Nevada SNHD y del Condado Clark abrirán un nuevo punto de vacunación COVID-19 en Texas Station Hotel & Casino. La nueva ubicación es parte de los esfuerzos del Distrito de Salud y del Condado para ofrecer más ubicaciones para que las personas se vacunen a medida que la comunidad avanza hacia la reapertura completa y la eliminación de las restricciones de capacidad y los requisitos de distanciamiento social.

A partir del martes, el sitio de la estación de Texas, ubicado en el primer piso del estacionamiento del complejo hotelero en el lado sur de la propiedad en el 2101 Texas Star Lane en Rancho Drive en North Las Vegas, operará de 7 a.m. al mediodía los siete días de la semana durante seis semanas para acomodar un ciclo completo de citas de primera y segunda dosis de la vacuna Pfizer.

Las primeras dosis se ofrecerán de la semana uno a la tres de la jornada de vacunación y las segundas dosis durante las semanas cuatro a seis. Las citas ahora están disponibles en www.snhd.info/covid-vaccine.

El sitio de Texas Station también ofrecerá pruebas de COVID-19. Las citas para las pruebas se pueden programar en www.snhd.info/covid-19- testing-sites. También puede asistir sin cita y en orden de llegada hasta que se agoten las existencia.

La prueba de COVID-19 sigue siendo una herramienta importante para detener la pandemia y se recomienda para cualquier persona que tenga síntomas de COVID-19, la mayoría de las personas que han estado en contacto cercano con alguien con COVID-19 confirmado, personas que han participado en actividades que ponen los que tienen un mayor riesgo de exposición, y las personas que son derivadas a pruebas por un proveedor de atención médica.

A su vez, recuerde que el punto de vacunación del Centro de Convenciones de Las Vegas ubicada en 3150 Paradise Road abrió una opción de autoservicio (Drive-Thru) desde el 4 de mayo que opera de martes a sábado. Las citas están disponibles de 8:15 a.m. a 3:30 p.m. La clínica interior del Centro de Convenciones opera de 8:30 a.m. a 7:30 p.m. de martes a viernes y los sábados de 8:30 a.m. a 3:30 p.m.

Las citas para estos y otros sitios comunitarios se pueden reservar en www.snhd.info/covid-vaccine o llamando al (800) 401-0946.