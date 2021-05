Con marcha paseños piden legalizar la mariguana en Texas

(NOTICIAS YA).- Al grito de "Legalicen la planta" fue como un grupo de paseños marchó por las calles de el paso, pidiendo que el estado de Texas permite el uso recreativo de la mariguana.

"Vinimos a marchar en memoria de Marvin Scott III, quien murió a manos de policías en la cárcel del condado de Collin cuando fue arrestado por posesión de mariguana", explicó Colt Demorres, organizador de la marcha.

Usuarios de esta planta aseguran que los arrestos en El Paso no han terminado pese a una resolución que fue firmada por el cabildo en mayo del 2020, por lo que temen que un caso como el de Scott III pueda ocurrir en nuestra ciudad.

"Como sabes aquí en seguida en Nuevo México pronto van a tener ventas recreacionales y con eso las calles de el paso se van a llenar de mariguana y eso va a incrementar los arrestos y eso es gasto inútil de recursos policíacos", dijo Demorres.

Simpatizantes con este movimiento aseguran que legalizar la mariguana ayudará a salvar miles de vidas

"Salvaría vidas de gente que tiene cáncer, desde alzheimer, desde PTSD. He visto las vidas que puede cambiar, que ha cambiado ya en este punto", dijo Diajesma Orozco, quien acudió a la marcha.

Y es que los participantes de este movimiento resaltaron que aunque la mariguana es señala como la droga de "iniciación" antes de consumir algo más fuerte, ellos aseguran que es mentira.

"Eso es propaganda del gobierno, porque no es así. La mayoría de la gente que usa mariguana, lo usan solo no van a consumir otras drogas, no cocaína, ni heroína ni otras drogas más fuertes que causan más problemas para la sociedad", enfatizó Javier Gutiérrez, quien apoya la legalización de esta hierva.