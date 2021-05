Alerta del tiempo: otra tanda de lluvia y nieve antes de que regrese el tiempo seco

(NOTICIAS YA).-Comenzamos la segunda semana de mayo con por lo menos 24 horas más con precipitación para Denver y el Front Range. Esperamos lluvias adicionales esta noche con incluso uno que otro trueno en algunos lugares.

Esta noche los chubascos de lluvia se mezclarán con nieve en la ciudad y es posible una ligera acumulación en el césped.

Radar update 3:15 PM MDT: Scattered showers continue across the region with a mix of rain and snow closer to the foothills and snow in the high country. Precipitation will continue into the overnight hours with travel impacts in the high country. #cowx pic.twitter.com/w0ne37D2ZJ

— NWS Boulder (@NWSBoulder) May 10, 2021