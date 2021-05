Anuncian nuevo cheque de estímulo para californianos de clase media afectados por la pandemia

(NOTICIAS YA).-El gobernador de California, Gavin Newsom, anunció el lunes que otro cheque de estímulo estará llegando a muchos californianos tras la expansión del paquete de estímulo del Estado Dorado, con el fin de ayudar a millones de californianos afectados por la pandemia del COVID-19.

En un tuit el lunes por la mañana, el gobernador dijo: “CA ampliará el estímulo de Golden State a las familias de clase media, creando la mayor devolución de impuestos estatales en la historia de Estados Unidos. 2 de cada 3 californianos se beneficiarán ahora de un cheque de estímulo de al menos $600 y las familias con niños ahora recibirán $500 adicionales".

NEW: CA will be expanding the Golden State Stimulus to middle class families -- creating the biggest state tax rebate in US history.

2 out of every 3 Californians will now benefit from a stimulus check of at least $600. And families with kids will now get an additional $500.

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) May 10, 2021