Buscan sospechosas de robar paquetes en viviendas de Chula Vista

(NOTICIAS YA).-La policía de Chula Vista está pidiendo ayuda al público para encontrar a dos personas acusadas de robar paquetes de la puerta principal de un residente de Chula Vista.

Según el Departamento de la Policía de Chula Vista, el 11 de marzo, dos personas fueron vistas en un video de vigilancia alejándose mientras llevaban dos paquetes que estaban afuera de una casa.

La policía dijo en un comunicado de prensa que “Solo se podía ver a un delincuente por detrás. El delincuente uno parece tener cabello negro, chaqueta gris y oscura con pantalones azules y zapatos negros. La ofensora tenía una mochila gris con estampado, un bolso grande de color crema y lo que parecía ser un paquete en sus manos.

The Chula Vista Police Department is seeking information that could help us solve this crime. #staysafecv #thisischula pic.twitter.com/jM7VTHqqf0

— Chula Vista Police (@ChulaVistaPD) May 7, 2021