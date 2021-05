En fotos: 9 atracciones que han cerrado a lo largo de los años en Florida

(NOTICIAS YA).- Orlando es una ciudad reconocida mundialmente por sus parques temáticos y las infinitas opciones turísticas que presenta. La ciudad de Florida Central logró esta fama gracias a la apertura a principios de los años 70 de Walt Disney World. Junto a Disney Universal y Sea World lograron exitosamente hacer soñar a pequeños y grandes durante años. Sin embargo, no son las únicas opciones de diversión que ofrece el Estado del Sol. De norte a sur, Florida es un paraíso turístico con playas, museos, atracciones, acuarios, jardines y una diversa flora y fauna.

Por otro lado, la extensa oferta en el sector del ocio hizo que, a lo largo de los años muchos parques temáticos se vieron obligados a cerrar sus puertas.

A continuación compartimos los 9 parques y atracciones de Florida que seguro despiertan la nostalgia de muchos.

9. El Aquatarium

El Aquatarium fue un parque temático dedicado a la vida marina que estaba ubicado en St. Pete Beach. Abierto en 1964, ofrecía espectáculos protagonizados por marsopas, leones marinos y ballenas bajo una cúpula dorada de 160 pies. La piscina era el tanque circular más grande del mundo: 100 pies de diámetro y unos 25 pies de profundidad. Su declive empezó tras la apertura de Walt Disney World y a pesar de un cambio de nombre a "Shark World", en 1976 el parque cerró en 1977, tal y como reportó la página especializada Theme Park Tourist.

8. Circus World

Un clásico de Florida ubicado en Haines City. A pesar de que en un principio sería la sede de invierno de Ringling Bros. y Barnum & Bailey Circus. En 1974 abrió como atracción en la que había diversos pasatiempos, desde una sala de cine a una montaña rusa y una noria. De nuevo la competencia de Disney llevó a este parque a cerrar sus puertas en 1986. Luego se convertiría en Boardwalk and Baseball.

7. Boardwalk and Baseball

Boardwalk and Baseball reemplazó a Circus World en la misma ubcación. Era propiedad de Harcourt Brace Jovanovich Park Group (ahora Harcourt, una división de Reed Elsevier). Abrió en abril de 1987 y cerró el 17 de enero de 1990.

El parque recicló muchas de las atracciones y exhibiciones de Circus World. Se eliminaron los zoológicos de mascotas, se renovaron las atracciones y los espectáculos y se construyó el estadio Baseball City. Hubo varias exhibiciones que tomaron prestados artefactos del Salón de la Fama del Béisbol en Cooperstown, Nueva York. HBJ atrajo a los Kansas City Royals de Fort Myers, Florida, para hacer del Baseball City Stadium su nueva casa de entrenamiento de primavera y el sitio de su filial Clase A de la Liga Estatal de Florida, los Baseball City Royals.

6. Cypress Gardens

Cypress Gardens, ubicado en Winter Haven, está considerado el primer parque temático de Florida. Fue fundado como jardín botánico en 1936. Tras una venta por quiebra en 2007, el parque fue adquirido por una nueva empresa con planes para abrir un nuevo museo dedicado a su historia y ampliar el parque acuático. Sin embargo, la expansión nunca se completó y el parque tuvo problemas frente a la fuerte competencia. En 2010, Merlin Entertainments Group compró el sitio de Cypress Gardens e instaló LEGOLAND Florida, tal y como publicó la página especializada Theme Park Tourist.

5. Water Mania

Water Mania fue el primer parque acuático de Kissimmee. Ubicado en la U.S. Highway 192 tuvo su apertura preliminar en 1986 y fue inaugurado en 1987.

El parque fue causó sensación a mediados de los 90 con medio millón de visitantes anuales, que disfrutaban de atracciones como "Twin Tornadoes", "Cruisin’ Creek "y" The Anaconda ", que debutó en 1990. En ese momento, contaban con la piscina de olas más grande de la región y también tenían una experiencia de surf llamada "Wipe Out", donde la gente usaba tablas de bodyboard para montar una ola perfecta continua.

4. Six Flags

Hace un tiempo Six Flags operó un parque acuático en Hollywood, Florida. El proyecto se conocía originalmente como “Atlantis the Water Kingdom”, pero la construcción se detuvo cuando se agotaron los fondos. Six Flags intervino y Six Flags Atlantis abrió sus puertas en 1982. En 1989, el parque se vendió y volvió a su nombre original. Sin embargo, fue gravemente dañada por el huracán Andrew en 1992 y nunca reabrió, como como publicó la página especializada Theme Park Tourist.

3. Wet 'n Wild Orlando

Wet 'n Wild Orlando fue el parque acuático insignia de Wet' n Wild propiedad de NBC Universal, ubicado en International Drive en Orlando, Florida. Fue fundada en 1977 por el creador de SeaWorld, George Millay y cerró el 31 de diciembre de 2016. Fue el parque acuático más concurrido en los Estados Unidos hasta 1999, cuando Typhoon Lagoon y Blizzard Beach de Walt Disney World Resort lo superaron. En ese momento, tenía un promedio de alrededor de 1,3 millones de visitantes anuales.

2. Cirque du Soleil La Nouba

La Nouba era un espectáculo del Cirque Du Soleil ubicado en Downtown Disney Springs, Orlando, Florida. El título del espectáculo proviene de la frase francesa faire la nouba, que significa fiesta, vivirla. El primer espectáculo fue el 23 de diciembre de 1998 y la última función fue el 31 de diciembre de 2017.

1. Splendid China

Splendid China se inauguró en 1993 con la idea de ser un parque hermano de Splendid China en Shenzhen, China. Con una inversión de $100 millones presentaba réplicas de monumentos del país asiático. Se utilizaron casi siete millones de ladrillos de 1 pulgada de largo para crear la réplica de la Gran Muralla China. El parque estuvo operativo durante una década antes de su clausura definitiva, tras ser saqueado por vándalos y ladrones fue demolido en 2013, según reportó la página especializada página especializada Theme Park Tourist.