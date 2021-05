FDA autoriza uso de vacuna Pfizer contra COVID-19 en jóvenes de 12 a 15 años

(NOTICIAS YA).- Ya los niños de 12 a 15 años podrán vacunarse contra el COVID-19 en Estados Unidos, gracias a la autorización de la FDA este lunes, para que la dosis de Pfizer contra esta enfermedad, sean administradas en su uso de emergencia a esta población.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos ha autorizado el uso de emergencia de la dosis de Pfizer-BioNTech contra el COVID-19 en adolescentes de 12 a 15 años, con la finalidad de prevenir la enfermedad respiratoria del coronavirus en este grupo de personas en el país.

Today, FDA expanded the EUA for the Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine for the prevention of #COVID19 to include adolescents 12-15 years of age. FDA amended the EUA issued on Dec. 11, 2020 for administration in individuals 16 years of age and older. https://t.co/3ROLW8WXwL pic.twitter.com/d9zwg7BS4q

— U.S. FDA (@US_FDA) May 10, 2021