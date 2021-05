Orlando City podría cambiar de dueño pronto

(NOTICIAS YA).- El Orlando City Fútbol Club completó en el 2020 la mejor temporada de su historia y el éxito no pasó desapercibido por los empresarios y el mundo del balompié. Según publicó Fox 35 se espera que hoy lunes, 10 de mayo se haga un anuncio oficial.

Según trascendió las negociacines estarían ya muy avanzadas y la franquicia del centro de la Florida sería vendida a los propietarios de los Minnesota Vikings por aproximadamente 400 millones de dólares. La transacción incluiría el club masculino, el Orlando Pride y el Exporia Stadium.

El Orlando City se forjó en 2015 en la Major League Soccer (MLS) de la mano de Flávio Augusto da Silva, dueño de los Leones. El brasileño pasó 70 millones de dólares para formar el club. La institución fue tasada en 295 millones de dólares en el 2019.

El próximo partido del Orlando City Soccer Club es el próximo domingo contra el D.C. United en Washington D.C.

Charlotte el último en incorporarse a este plan de expansión pagó 325 millones de dólares, es decir, el pago de los 400 millones es una cantidad cercana a la que pagarían los interesados si quieren convertirse en equipo de la MLS.

