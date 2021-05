¿Qué puedes hacer si perdiste una fecha de corte de inmigración, podrían deportarte?

(NOTICIAS YA).- Usualmente cuando existen cortes de inmigración las personas tienen miedo, ya que de ello depende su estabilidad de permanencia o expulsión de los Estados Unidos.

En nuestro segmento de migración, un abogado especializado en el tema reponde las interrogantes.

PREGUNTA UNO

Me llamo Guadalupe. Soy mexicano, y estoy casado con una ciudadana estadounidense.

Cuando crucé la frontera, me detuvo la patrulla fronteriza y me dieron fecha en corte. No fui, porque tenía miedo que me deportaran. Eso fue hace tres años. ¿Tengo posibilidades?

RESPUESTA DOS

Guadalupe, la semana pasada te hubiera dicho que estás frito, pero, gracias a una nueva decisión de la Suprema Corte fechada el jueves 29 de abril, hoy tienes posibilidades.

Una persona que tiene una orden de deportación por no haber ido a corte, está obligada a pasarse cinco años castigado fuera de Estados Unidos antes de poder pedir los correspondientes perdones para poder inmigrar.

Después de cinco años en México, necesitarías pedir un perdón por la deportación y otro perdón al castigo de los 10 años por haber permanecido en Estados Unidos más de un año.

Eso sigue siendo la ley. Sin embargo, ahora la Suprema Corte ha dictaminado que para que la corte de inmigración tenga jurisdicción (potestad legal) sobre un caso, el aviso de la cita debiese incluir (entre otras cosas) la fecha, hora y dirección del tribunal.

Inmigración envió muchos avisos sin esa información. Consecuentemente cualquier orden emitida por el tribunal no tendría potestad.

Debes revisar el documento llamado Notice to Appear (NTA). En la primera página, hacia abajo, debe contener la fecha y la hora de la audiencia.

Si dice simplemente que te avisarán en el futuro, entonces quizás puedas anular la orden de deportación y abrir nuevamente el caso. O sea, la respuesta a tu pregunta sobre si tienes posibilidades, sería “quizás”.

PREGUNTA DOS

Buenas tardes, me llamo Andrés. Quiero saber si califico para algún permiso de trabajo o residencia.

Entré ilegalmente en el 2005. No me agarró Inmigración. No tengo antecedentes penales, declaro mis ingresos y pago impuestos. Tengo un hijo de ocho años que nació aquí. Gracias.

RESPUESTA DOS

Andrés, por ahora tu mejor opción es esperar (y abogar) por la reforma inmigratoria que el presidente Biden envió al Congreso.

Si se convierte en ley, calificarías para una legalización, permiso de trabajo y eventualmente residencia permanente. La otra opción no te la recomiendo. Se llama Cancelación de deportación.

Tendrías que pedirle a Inmigración que inicie un proceso de deportación para tu poder demostrar que llevas más de 10 años en Estados Unidos, que eres una persona de buen carácter moral y que si te deportan tu hijito sufriría excepcionalmente.

El sufrimiento excepcional es mucho más difícil evidenciar que el extremo sufrimiento. Y si pierdes en corte, pierdes grandes ligas porque te deportan. Mejor no mover ficha hasta que el congreso apruebe la reforma inmigratoria.