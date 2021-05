Trágico día de las madres para familia salvadoreña

(NOTICIAS YA).- Un amargo día de las madres para una salvadoreña luego de que su hijo fuera acribillado en Chantilly, VA, mientras que la policía continúa tras la pista de los responsables.

A tres días del asesinato de Bryan Constanza-Campos, cuyo cuerpo fue hallado con varios impactos de bala en un estacionamiento del centro comercial en Chantilly, su familia pide ayuda de la comunidad para poder darle santa sepultura.

"Más tristeza porque él me hablaba este día. El me decía madre felicidades en su día, aunque no le puedo dar un abrazo aquí la saludo”, contó la madre salvadoreña, quien optó no dar su nombre completo.

Doloroso y amargo así es como está salvadoreña describe este día de las madres desde su país natal tras el asesinato de su hijo de 26 años el viernes sobre el 4300 de Chantilly Shopping Center Lane.

“Me duele me, duele lo que estoy pasando fue una noticia fuerte. Tenía 5 años de no ver a mi hijo y ahora me cuentan en esta situación. Él tan bueno, todo el tiempo fue con nosotros un joven trabajador”, agregó.

Bryan era el único varón de sus cuatro hijos. El joven decidió migrar a los Estados Unidos hace cinco años para poder proveer para la familia y trabajaba de cocinero en un restaurante cerca de donde ocurrieron los hechos.

“No sé cómo reaccionar me duele el corazón me siento mal. Él me ayudó a sacar mis estudios y hablar seguido con el”, explicó la hermana del joven.

La madre de Bryan tiene solo un deseo para el día de las madres: Volver a ver a su hijo aunque no sea en vida, y pide ayuda de la comunidad para poder enviar los restos mortales a El Salvador a través de la página de internet GoFundMe bajo el nombre “Help for the funeral of Bryan Constanza”.

https://www.gofundme.com/f/help-for-the-funeral-of-bryan-constanza?qid=2ba01677b1d8a3bed7faabaed1754d2b&utm_campaign=p_cp_url&utm_medium=os&utm_source=customer

“Necesito ver a mi hijo por última vez que me dé la satisfacción de que lo pueda enterrar acá en El Salvador porque él era todo para mi. No tengo dinero, no tengo los recursos por favor ayuden”, concluyó.

Por su parte el Departamento de la Policía de Fairfax continúa recopilando evidencias que ayuden a resolver el homicidio. Están ofreciendo una recompensa de 100 hasta mil dólares por información que ayude a esclarecer los hechos.

Para presentar una denuncia puede llamar al 1-866-411-8477.