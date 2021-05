Víctimas de tiroteo en Colorado Springs eran todas hispanas

(NOTICIAS YA).-Hace pocos minutos se pudo confirmar que las víctimas del tiroteo que ocurrió durante la madrugada de ayer en Colorado Springs, eran todas hispanas, incluido el tirador.

Las víctimas fueron identificadas como Melvin Pérez, Mayra Pérez, Joana Cruz, José Gutiérrez, Sandra Ibarra y José Ibarra.

Todos ellos se encontraban celebrando un cumpleaños en un parque de casas móviles, ubicado al sureste de la ciudad, cuando un hombre conocido como ‘Junior’ Macías, novio de Sandra, comenzó a disparar y seguidamente se suicidó con su arma de fuego.

“Siempre los extrañaré, gracias por todo lo que me dieron. Prometo que no me rendiré. Me aseguraré de que mi hermana y mi hermano sean buenos y estén bien”, público Juan Rivera en su cuenta Facebook, ya que sus padres fueron dos de las víctimas fatales de este tiroteo.