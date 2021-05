VIDEO: Sujetos atacan a repartidor para robar su motocicleta

(NOTICIAS YA).- Este domingo, el Departamento de Policía de Nueva York difundió el video del brutal ataque y robo a un repartidor el mes pasado.

De acuerdo con Fox News, los dos sospechosos de la agresión continúan prófugos, casi un mes después.

VÍDEO: ¡Insólito! Perseguido por 60 millas tras robar dos patrullas policiales en Florida

Los sujetos intentaron robar la motocicleta de la víctima durante la tarde del pasado 14 de abril en el área del Bronx, informó la NYPD.

No lograron quitarle su modo de transporte, pero sí pudieron robar su teléfono celular.

LEE: En medio de la noche roban tranquilamente maquinaria pesada

En las imágenes difundidas por NYPD Crime Stoppers, se puede ver a uno de los hombres golpear a la víctima, a quien no logró quitar el caso de seguridad, pero sí derribó la caja en la que este conserva los artículos que reparte.

Un segundo sospechoso, cuyo rostro permanece oculto gracias a su vestimenta, llega en otra motocicleta y se acerca a su compañero y la víctima.

Ambos criminales escapan en dicho medio de transporte luego de que algunas personas cercanas intervinieran.

LEE: Fingió ser víctima de asalto tras atacar brutalmente a niño en Miami-Dade

Las autoridades solicitaron a cualquier persona que pudiese tener información comunicarse por mensaje directo a la cuenta de Twitter @NYPDTips, o bien llamando de forma anónima al 800-577-TIPS.

Fox News destaca que el índice general de crímenes en la ciudad de Nueva York se disparó más del 30% (30.4) en abril de 2020, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

🚨WANTED for ROBBERY: Do you know these guys? On 4/14/21 at approx 3:25 PM, in front of 8 East 177 St in the Bronx, the suspects attempted to take the victim's moped, fought with him, then took his cellphone. Any info? DM @NYPDTips or anonymously call them at 800-577-TIPS. pic.twitter.com/QeGwlIjV3G

— NYPD NEWS (@NYPDnews) May 9, 2021