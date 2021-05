Biden revive programa de inmigración para empresarios extranjeros

(POLÍTICA YA). – El gobierno del presidente Joe Biden restaurará un programa de la era de Barack Obama que permite a empresarios extranjeros permanecer temporalmente en Estados Unidos para supervisar y hacer crecer empresas emergentes, anunció el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

El DHS indicó que retirará un aviso de 2018 que proponía eliminar el programa.

La regla del “Emprendedor Internacional”, establecida por la administración del expresidente Obama tres días antes de que dejara el cargo en 2017, permite a empresarios extranjeros trabajar en el país por hasta cinco años.

Entre los requisitos para participar en el programa figura que las nuevas empresas atraigan al menos $250 mil en capital de riesgo de EE UU., contraten a al menos 10 empleados, y cumplan con otros puntos de referencia.

Pero el gobierno del expresidente Donald Trump dijo que deseaba terminar con el programa, debido a que se basa en una autoridad conocida como libertad condicional que permite a los extranjeros ingresar a EE.UU. sin visas mientras exista un "beneficio público significativo".

El programa no fue terminado, pero tampoco hubo solicitantes, porque los empresarios extranjeros aparentemente entendieron que sus casos serían rechazados o no serían atendidos por el gobierno de Trump, según explicó el diario The Wall Street Journal.

Ahora el DHS dijo que el programa seguirá siendo una via para que los empresarios extranjeros creen y desarrollen compañías con alto potencial de crecimiento en EE.UU., con la esperanza de que ayudará a fortalecer y hacer crecer la economía a través de un mayor gasto de capital, innovación y creación de empleo.

EXHORTACIÓN

La agencia de Ciudadanía e Inmigración, (USCIS), exhortó a empresarios extranjeros a participar en el programa.

“Los inmigrantes en Estados Unidos tienen una larga historia de espíritu empresarial, trabajo arduo, y creatividad, y sus contribuciones a esta nación son increíblemente valiosas”, dijo Tracy Renaud, director en funciones de la agencia de USCIS.

"El programa de libertad condicional para empresarios internacionales va de la mano con el espíritu de nuestra nación de dar la bienvenida al espíritu empresarial y USCIS alienta a aquellos que son elegibles a aprovechar el programa", agregó.

Empresas de capital de riesgo habían pedido a la administración Biden que dedicara recursos al programa, que podría permitir que miles de fundadores extranjeros se muden o permanezcan en EE.UU. para impulsar sus negocios.