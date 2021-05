El incendio de la Homa acabo con 12 coches que tenía que entregar a sus dueños

El incendio tuvo lugar el pasado diez de mayo en la Homa Road y la milla 4 en Mission. Después de agotar todos los intentos por apagar el fuego, los bomberos no pudieron sofocarlo y la familia Hernández vio como se consumía su hogar y lugar de trabajo.

Después de perder todo a causa de un incendio, Lauro Hernández debe empezar de cero para volver a tener un hogar y su trabajo.

El incendio comenzó cerca de la 1:30 de la tarde, residentes del lugar dieron aviso a los bomberos y a la policía, minutos después llegaron el lugar para combatir el fuego que se extendió por toda la casa y un taller mecánico propiedad del Sr. Lauro Hernández, los oficiales de policía ayudaron para que los curiosos no se acercaran al lugar y mantener a todo a salvo.

El Sr. Hernández dice que cuando se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, corrió en busca de su familia para mantenerla a salvo del fuego.

“Mi madre, mi hijo y yo vivimos aquí”, "Somos tres" dijo Hernández, quienes vieron como se consumía lo que un día fue su hogar y su trabajo, doce coches fueron alcanzados por el fuego y quedaron completamente quemados, coches que estaban ahí porque Hernández tenía que arreglarlos y pintarlos, toda su herramienta de trabajo se vio afectada por el incendio, aunque hizo todo lo posible por tratar de rescatarlos con la ayuda de un vecino fue imposible sacar los coches ya que el fuego estaba muy fuerte.

Afortunadamente en el incendio no hubo muertes que lamentar y se encuentran bien, la preocupación que ahora es muy fuerte para Hernández es reponer los autos que se perdieron y lo único que quiere el es tratar de recuperar lo que sus clientes han perdido, él no se esconde, pero se ha quedado sin hogar y no sabe cómo pagarle a sus clientes.

Si quiere ayudar a la familia Hernández puede hacer una donación a:

https://gofund.me/51de3900

El Departamento de policía de Mission indica que se desconocen las causas que provocaron el incendio y esta en curso la investigación, para saber qué es lo que pasó.