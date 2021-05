Eliminan requisito de usar máscaras en la Universidad de la Florida Central (UCF)

(NOTICIAS YA).- La Universidad de Florida Central está eliminando el requisito del uso de máscaras en el campus.

La universidad dice que está siguiendo la guía de la Junta de Gobernadores y otras instituciones del Sistema Universitario Estatal y, en cambio, alentará a los que están en el campus a usar cubiertas para la cara en el interior. Los funcionarios de UCF también continúan alentando a los del campus a seguir las pautas de los CDC.

A partir del 23 de junio, para el período de verano B de la escuela, la universidad comenzará a operar como lo hacía antes de la pandemia en su mayor parte, lo que incluye eliminar los requisitos de distanciamiento físico y permitir la participación total en eventos deportivos y sociales.

“Muchos empleados de UCF han estado trabajando en nuestros campus durante la pandemia, sirviendo a nuestros estudiantes y apoyando a los miembros de la facultad. Mientras nos preparamos para un regreso más completo a UCF, esto incluirá que más empleados regresen a sus espacios de trabajo anteriores a COVID ”, dijo la universidad en un comunicado. Las vacunas adicionales estarán disponibles en el Centro de Salud Estudiantil de UCF a partir de la próxima semana.

El cambio significa que los estudiantes y los miembros del personal ya no pueden pedirle a alguien que use una máscara mientras interactúan con esa persona y los profesores ya no pueden requerir máscaras durante las conferencias en persona.

“Depende de cada uno de nosotros tomar las precauciones personales necesarias para proteger la comunidad de nuestro campus”, decía la página web.

La excepción es que todavía se requieren máscaras en el Centro de Salud Estudiantil porque es un edificio médico. Además de animar a los miembros de la comunidad del campus a cubrirse el rostro, también se les pide que se controlen a sí mismos para detectar cualquier síntoma de COVID-19 y que se queden en casa si están enfermos. Desde marzo de 2020, los Servicios de Salud Estudiantil han realizado 1,520 pruebas COVID-19 que resultaron positivas, se detectaron 198 casos más entre los estudiantes que se mudaron a los dormitorios, los estudiantes han reportado 2161 casos y 402 casos se han reportado entre los profesores y el personal.