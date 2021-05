Exclusiva: identifican al pistolero de la masacre de Colorado Springs

(NOTICIAS YA).-Hace pocos minutos, una persona cercana al círculo familiar del pistolero de la masacre de Colorado Springs que acabó con la vida de seis personas, reveló de manera exclusiva a Univision que el hombre que protagonizó este sangriento crimen se llamaba Teodoro Macias Jr., de 28 años.

Macías, quien popularmente era conocido como ‘Junior’, mató a su novia Sandra Ibarra, a José Ibarra y Mayra Pérez en medio de una fiesta de cumpleaños que se celebraba en una casa rodante durante la madrugada del pasado Día de las Madres.

Además, asesinó a Joana Cruz, de 53 años, Melvin Pérez, de 30, y José Gutiérrez, de 21. También había tres niños en la casa de Joana durante la masacre, pero todos salieron ilesos y la policía los puso a salvo después del tiroteo.

La policía dijo que aún no ha logrado determinar cuál fue la causa de la masacre, pero aseguró que luego de cometido el crimen, Macías se suicidó en el lugar.

Como dato adicional, en la página de Facebook del tirador se pudo observar que tenía publicada una fotografía de una arma larga de fuego sobre un fajo de billetes.

“Todo esto me hace sentir muy triste. Sandra era una mujer increíble. No sé por qué este hombre hizo esto. Todo lo que sé es que ya Sandra no sufrirá más y deseo que su familia tenga paz”, escribió una mujer identificada como Estephany Pérez en el perfil del tirador, donde otros usuarios también han mostrado su indignación por este hecho.