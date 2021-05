Fijan fianza contra presunto agresor de baby Kamilah

(NOTICIAS YA).- Fue el pasado 17 de abril cuando autoridades del condado de Doña Ana respondieron a la llamada en la cuadra 400 de la calle Mesquite en donde se encontraba la pequeña Kamilah Hernández de solo 4 meses.

El presunto responsable Israel Ramirez fue detenido al igual que la madre de la menor, Danielle Lujan.

Los documentos de la corte indican que:

Ramírez le dijo a los oficiales que estaba solo con la pequeña después de que la madre salió a trabajar Ramirez posteriormente fue a revisar a la pequeña que se encontraba dormida en su cunita y descubrió que estaba morada. Ramírez después la estrujo para ver si respondía y al no recibir respuesta le dió una nalgada para ver si lloraba, ella no lloró. Ramírez dijo que revisó la boca metiéndole el dedo en su boquita y no encontró nada después comenzó a darle respiración cardiopulmonar. Ramírez aseguró tener el teléfono descompuesto por eso no llamó al 911.

Al arribo de la pequeña al hospital los investigadores se dieron cuenta de que sufrió varias heridas como moretones en sus pómulos muslo izquierdo parte baja de la espalda y los doctores encontraron hinchazón en su pierna izquierda.

Otros estudios se revelaron sangre fresca en su cerebro los doctores dicen que parte de la sangre había comenzado a hacerse dura indicando que el sangrado ocurrieron dentro de las últimas 24 horas, también observaron que sus pupilas no reaccionaban a los estímulos de luz lo que implica severo daño cerebral.

La pequeña fue enviada al centro médico universitario (UMC) y un especialista en casos de abuso aseguro que las heridas eran consistentes con abuso a largo plazo, algunas ocurrieron 10 o 14 días antes de su muerte.

Los investigadores también encontraron que Ramirez había hecho búsquedas en su teléfono referentes a costillas quebradas en bebés.

Por Dalinda Garcia.