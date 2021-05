Hombre recibe sentencia por perseguir e intentar asesinar a su exesposa

(NOTICIAS YA).-David William Torrez, residente de Englewood, recibió la sentencia máxima permitida bajo su acuerdo de culpabilidad después de abrir fuego contra su exesposa y el compañero sentimental de esta el año pasado.

Según una declaración jurada del arresto, el 21 de febrero de 2020, la Policía de Aurora fue enviada a South Pagosa Way alrededor de las 8:30 p.m. después de que varias personas informaron haber escuchado múltiples disparos en el área. Cuando llegó la policía, encontraron a un hombre y una mujer dentro de un vehículo estacionado. La víctima masculina, de 40 años en ese momento, había recibido siete disparos, incluidas dos heridas de bala en la cabeza, cuatro en la parte superior del brazo izquierdo y una en el fémur derecho.

La víctima, de 38 años, resultó ilesa y dijo a los investigadores que su compañero había usado su cuerpo para proteger el de ella.

La víctima le dijo a la policía que había estado separada de Torrez desde el 1 de enero de 2020 y que desde entonces él la había estado acechando e incluso había colocado un dispositivo de rastreo en su automóvil. También informó a los investigadores que su esposo tenía antecedentes de comportamiento abusivo.

Los investigadores dicen que la mujer escuchó la voz de Torrez decir “Espero que estés feliz contigo misma” durante el tiroteo.

“Gracias al arduo trabajo del Departamento de Policía de Aurora, el juez dictó una sentencia apropiada que reconoce los horrores por los que han luchado estas víctimas”, dijo la fiscal de distrito adjunta en jefe Elizabeth Oldham, jefa de la unidad de violencia doméstica y una de las fiscales del caso dijo.

"Esperamos que esto les brinde a las víctimas una cierta sensación de seguridad".

Después de ser localizado más tarde esa noche en Dacono, Torrez fue detenido. Se declaró culpable de intento de asesinato en primer grado el 4 de marzo y fue sentenciado a 45 años el 3 de mayo.

"El señor Torrez no solo acechaba a las víctimas en este caso, las cazaba. En una ejecución planificada, el acusado disparó a una de las víctimas siete veces, incluidas dos en la cabeza, mientras la víctima protegía de las balas a la esposa separada del acusado”, dijo el fiscal adjunto principal Brian Eckhardt, quien procesó el caso con Oldham. “Esto hubiera sido un doble homicidio de no ser por la fuerza y ​​determinación de las víctimas”.

Las víctimas en el caso dijeron lo siguiente:

“Nos gustaría agradecer públicamente a quienes trabajaron incansable y tremendamente en este caso para ambos. Desde el primer oficial en la escena, hasta los médicos que llegaron tan rápido, hasta Dave Sutherland y su increíble equipo en el Departamento de Policía de Aurora y por supuesto a Brian Eckhart y Elizabeth Oldham, los fiscales que pusieron tanto cuidado en su enjuiciamiento y lucha porque se haga justicia para nosotros como sobrevivientes. Siempre estaremos agradecidos a los mencionados y a todos los que están en el medio. La gratitud es algo que se olvida en estos tiempos, pero estamos agradecidos".

“Y a cualquier mujer o persona que pueda estar en una situación de control y abuso: por favor busque ayuda. No es necesario que te encuentres en una situación en la que te golpeen para que empeore, de forma drástica y progresiva. Si hay abuso verbal, social, emocional y de otro tipo extremo, pronto seguirá el acoso y el abuso físico. Busquen ayuda y hagan que la ley se involucre desde el principio. No estás solo, y no es normal ni justificable estar en un hogar lleno de miedo, control y amenazas. La única razón por la que estamos vivos hoy es por un héroe que sacrificó su cuerpo y por los incansables esfuerzos médicos junto con los milagros que mantuvieron vivo a ese héroe".

DECLARACIONES EMITIDAS POR LAS VÍCTIMAS

“La violencia doméstica no conoce fronteras culturales, económicas o geográficas; es un crimen insidioso que vemos en todas las comunidades”, dijo el fiscal de distrito John Kellner.

“Este fue un caso especialmente atroz que merecía una sentencia enérgica. Estoy orgullosa del trabajo que hace mi equipo de violencia doméstica para todas las víctimas de violencia doméstica, y especialmente su trabajo en este caso”.

Si usted o alguien que conoce está experimentando violencia doméstica, visite Violence Free Colorado para obtener una lista de los recursos más cercanos a usted, o comuníquese con la Línea Directa Nacional de Violencia Doméstica al (800) 799-7233.