Investigan asesinato de Roxana Sánchez, madre de dos niños tiroteada en Orlando

(NOTICIAS YA).- La Oficina del Alguacil del condado de Orange investiga el tiroteo en el que murió una madre hispana, cuando llegaba a su casa la madrugada de este sábado junto a una amiga y dos sospechosos las interceptaron presuntamente para robarles su vehículo.

Roxana Sánchez, de 36 años, regresaba de cenar con una amiga la tarde madrugada del sábado 08 de mayo y no se percataron que mientras se dirigían hacia su casa, eran seguidas por un vehículo sospechoso.

Según las autoridades, la víctima y su amiga conversaban dentro de su auto cuando el vehículo sospechoso se paró detrás de ellas y salieron dos hombres presuntamente afroamericanos e interceptaron a ambas mujeres, uno en cada ventana del auto de la víctima.

La víctima fue trasladada a un hospital donde perdió la vida poco tiempo después a causa de sus heridas.

Los funcionarios indicaron que según los hechos, parecía ser un intento de robo de vehículo, que desafortunadamente terminó con la vida de esta madre de dos pequeños.

Su esposo, Douglas Mejías, asegura que Roxana, con quien en agosto celebraría 16 años de casado, no tenía enemigos y que era una persona maravillosa y con un gran corazón,

Yahaira Viado, hermana de Roxana, expresó que era muy apegada con su hermana, e incluso comentaban que parecían gemelas. Destrozada, pidió ayuda para identificar a los responsables de dejar huérfanos a sus dos sobrinos, mientras dormían.

La familia, abrió una cuenta de GoFundMe para recaudar fondos y pagar tanto el hospital como los gastos fúnebres de Roxana Sánchez, con el cual las personas pueden aportar su granito de arena en este díficil momento que enfrentan:

VIDEO: Suspect Vehicle. On May 8, Roxana Sanchez was arriving home after a night of shopping and a late dinner with a friend, and she was shot to death during an attempted carjacking. The suspect vehicle is believed to be a light-colored (white or silver) sedan. Call @CrimelineFL pic.twitter.com/PXN2pDi1y7

— Orange County Sheriff's Office (@OrangeCoSheriff) May 11, 2021