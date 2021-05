Mapache ataca a 1 niño y 1 perro en Rockville, Maryland

(NOTICIAS YA).- Autoridades hacen el llamado a los residentes de Rockville a que tengan precaución si ven un mapache en la zona ya que podría ser peligroso, recientemente un niño y un perro fueron atacados por este mamífero carnívoro.

Un perro fue atacado y mordido el lunes por la mañana cerca de College Gardens Park, 615 College Parkway.

RCPD is asking community members to be on the lookout for a raccoon, that attacked a dog and a child in on Monday morning. If you see a raccoon acting aggressively should leave the scene and call 911. pic.twitter.com/XABofzKycn

— Rockville City Police Department (@RockvilleCityPD) May 10, 2021