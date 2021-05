San Diego está listo para iniciar vacunación COVID-19 entre niños de 12 a 15 años

(NOTICIAS YA).-Los funcionarios de salud del condado anunciaron que están preparados para comenzar a vacunar a los niños de 12 a 15 años tan pronto como este jueves por la mañana.

Los líderes de salud locales esperan tener noticias del Departamento de Salud Pública de California al final del día del miércoles sobre el momento de ofrecer las vacunas Pfizer COVID-19 a los jóvenes de 12 a 15 años, dijo el condado en Twitter.

The County expects to hear from the California Department of Public Health by end of day on Wednesday on the timing of offering Pfizer COVID-19 vaccinations to youth ages 12-15.

The County is prepared to start vaccinations at its sites as early as Thursday morning.

