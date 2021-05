El recuento de los daños de la tormenta de anoche en el Valle

Árboles caídos, algunas inundaciones, ramas por todos lados, lodo en las calles y basura tirada, es lo que ha dejado a su paso la tormenta que se vivió ayer en la noche en el Valle del Sur de Texas, parece ser un recordatorio por parte de la naturaleza para seguir preparándonos ante cualquier desastre ocasionado por las lluvias o los huracanes.

Anoche con la tormenta se registraron en varios puntos de diferentes ciudades algunos daños ocasionados por la tormenta, uno de los más fuertes fue el que ocurrió en Donna. Personas de la comunidad empezaron a alertar a autoridades y medios de comunicación para que se enterarán lo que había sucedido en sus colonias, el escenarios más impactantes fue el que se dio en la ciudad de Donna, donde se encontraba un carro atorado en un árbol, la dueña del lugar dijo a Noticias 40, que alrededor de la 1 de mañana se escuchó un fuerte ruido y al asomarse por la ventana vieron el árbol caído, pero eso no era todo cayó en una parte de la casa y un carro sobre él.

La propietaria del lugar dijo “ Sorprendida, si ya íbamos a cortar, ya queríamos cortarlo, pero ya lo hizo Mother Nature” Después de llamar a las autoridades y dar aviso sobre lo sucedido, al llegar estuvieron haciendo las maniobras necesarias para poder bajar el auto, después de varias horas lograron ponerlo en tierra firme.

“Si había habido tormentas y con mucha agua, porque hasta se había inundado pero no que dejaran muchas ramas o que a la vecina se les cayera o a nosotros no, aquí en Donna ha pasado aquí en las trailitas, pero céntricamente aquí no ha visto.” Dijo una vecina.

Autoridades como el Departamento de Bomberos y la policía estuvieron ayudando a la comunidad en diferentes puntos del Valle para poder levantar los escombros que provocaron algún daño.