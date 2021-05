Hija y nuera de Trump convivieron "inapropiadamente" con agentes

(NOTICIAS YA).- Un nuevo libro asegura que la hija y la exnuera de Donald Trump se acercaron “inapropiada y tal vez peligrosamente” a los agentes del Servicio Secreto asignados a su cuidado durante el mandato del republicano.

De acuerdo con HuffPost, se trata de “Zero Fail: The Rise and Fall of the Secret Service”, que será lanzado la próxima semana. El libro es autoría de Carol Leonnig, reportera del Washington Post galardonada con el premio Pulitzer.

En este, Leonning escribió que la hija menor de Trump, Tiffany, “comenzó a pasar una cantidad inusual de tiempo a solas con un agente del Servicio Secreto” tras una ruptura con su novio.

Cabe destacar que los oficiales tienen prohibido emprender relaciones con las personas a las que protegen. La autora añade que las autoridades del Servicio estaban preocupadas “por cuánto se estaba acercando Tiffany al agente alto, oscuro y apuesto”.

La joven de 27 años y el agente en cuestión negaron estar involucrados, mientras que este fue reasignado.

Un vocero de Tiffany Trump se refirió al reporte como un “chisme” y aseguró que simplemente no es verdad. “La experiencia de Tiffany con el Servicio Secreto fue enteramente profesional”, dijo el portavoz al Washington Post.

Por otro lado, Vanessa Trump, quien solicitó el divorcio de Donald Trump Jr. en 2018 y con quien tiene cinco hijos, habría empezado a salir con uno de los agentes asignados a su familia, asegura Leonnig.

Se desconoce cuándo habría iniciado la presunta relación. En ese caso, no se tomaron acciones debido a que ni el agente ni el servicio eran “guardianes oficiales de Vanessa Trump” en ese punto, indicó The Guardian.

HuffPost añade que el libro también revela que Donald Trump, quien padece obesidad, protestaba por la presencia de “tipos gordos” en su equipo de seguridad y exigía fueran removidos de este.

La semana pasada se reveló que los hijos adultos de Donald Trump siguen costando miles de dólares a los contribuyentes pues, en los últimos días de su presidencia, el republicano extendió la protección del Servicio Secreto para ellos por seis meses.

