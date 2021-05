Migrantes indígenas y el reto de iniciar su proceso de asilo

(NOTICIAS YA).- Desde el 2018 a la frontera de El Paso y Ciudad Juárez han llegado miles de migrantes centroamericanos. Algunos tan ajenos a nuestra cultura como al idioma español.

Un obstáculo lingüístico que a su arribo a los Estados Unidos complica aún más su situación migratoria, así lo señala Melissa López, directora de la oficina de servicios diocesanos para migrantes y refugiados.

"Muchas veces si encontramos a alguien también hablan una forma pero no el dialecto de la persona y hemos visto también el as cortes que es muy difícil para los jueces encontrar a un traductor con quien se pueda comunicar la persona de la manera que se requiere"

Tan solo en Guatemala existen al menos 24 lenguas indígenas, es decir casi el 50 por ciento de la población es indígena y según el profesor Sergio Romero la gran mayoría de migrantes requieren un traductor.

"Diría yo que todos aquellos que tengan más de 40 años necesitan un traductor, en el caso de las mujeres también creo yo creo que los hombres menores de 30 en general se pueden manejar más en español."

Pero el conseguirlo no solo en El Paso si no en cualquier estado es más difícil de lo que pensamos. Los abogados han tenido que recurrir a traductores que ofrecen servicio por teléfono y ahora con la pandemia es mucho más complicado ya que no están juntos.

De acuerdo a Melissa López en la mayoría de los casos los migrantes jamás han enfrentado procesos legales antes de su llegada a nuestro país, al ser procesados y detenidos en centros migratorios comienza una confusión que puede terminar con su esperanza.

"Lo peor es cuando se ve a una persona indígena que decide que la dificultad de la situación no merece continuar, tomen la decisión de decir ya basta."

Aquellos que deciden seguir su proceso, enfrentan una nueva travesía, el acostumbrarse a una nueva cultura y aprender un nuevo idioma.

Por Dalinda Gracia.