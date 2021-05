Se aprueba la ley en Texas de “Alcohol para llevar”

La Cámara de Representantes de Texas aprobó el proyecto de ley 1024 para permitir que las bebidas que contengan alcohol, puedan venderse para llevar como se hace con la comida rápida.

Esta nueva aprobación permite que el vino, la cerveza y cualquier bebida que contenga alcohol puede ser incluida en los pedidos de comida para poder ser entregados al ir a recoger su pedio incluso tener entrega a domicilio.

Este es un esfuerzo más que esta haciendo la administración del gobernador texano Greg Abbott, para asegurar un incremento en el flujo económico que se ha visto detenido el ramo de los negocios de comida y los restaurantes se han visto completamente perjudicados por la pandemia del virus del COOVID 19.

El mes de marzo Abbott habría firmado una exención para permitir la venta del alcohol para llevar, permiso que originalmente duraría hasta este mes de mayo pero ahora, se ha extendido indefinidamente.

Alcohol to-go is now LAW in Texas!

Thank you to my partners in the legislature for getting this to my desk.#txlege pic.twitter.com/iPDrbjGwF1

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) May 12, 2021