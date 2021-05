VIDEO: Bomberos combaten incendio forestal de 30 acres al este de San Diego

(NOTICIAS YA).-Los bomberos de CALFIRE trabajan contra reloj para combatir un incendio de maleza de 30 acres a lo largo de la Interestatal 8 en el área de Lakeside.

#CochesFire in Lakeside [update] Fire is 30 acres spreading east along I-8 towards Los Coches Road. Evacuation Warnings for area- anyone wishing to evacuate can go to WD Hall Elementary. No Evacuation Orders at this time. pic.twitter.com/UapWNzQwbE

El incendio denominado #CochesFire estalló este miércoles alrededor de las 3:30 p.m., al oeste de Los Coches Road y tiene una tasa de propagación moderada, según Cal Fire San Diego. Imágenes del área muestran a las tripulaciones aéreas y terrestres avanzando en el incendio.

Hasta el momento el incendio está 5% contenido y no se han reportado daños estructurales como resultado del incendio.

Las evacuaciones se ordenan como precaución para los residentes de Lotus y Carob Tree Lanes, dijo el Departamento del Sheriff del condado de San Diego. Ambas calles son callejones sin salida en La Cresta Road. Cualquiera que desee evacuar puede hacerlo en W.D. Hall Elementary en 1376 Pepper Dr. En el área de El Cajon, según Cal Fire.

Para aquellos que están evacuando, la Sociedad Protectora de Animales de San Diego está animando a las personas a "salir temprano y llevarse a sus mascotas".

“Una de las cosas más importantes que debe hacer si está evacuando su hogar es llevarse a sus mascotas con usted, porque puede verse obligado a permanecer alejado más tiempo de lo previsto”, dijo la Sociedad Protectora de Animales en un tuit.

Pet owners impacted by the #CochesFire: Leave early and take your pets: One of the most important things to do if you are evacuating your home is to take your pets with you, because you may be forced to stay away longer than anticipated. More info: https://t.co/EqzV0TSzJx. https://t.co/oZy8lfaL8g

— San Diego Humane Society (@sdhumane) May 12, 2021