Osmel Sousa dice que Miss Universe Puerto Rico es una de las dos candidatas más fuertes de Miss Universo

(NOTICIAS YA).- Osmel Sousa, conocido como El zar de la belleza, volvió a elogiar a Estefanía Soto Torres, Miss Universe Puerto Rico 2020, y en esta ocasión manifestó que es una de las dos candidatas más fuertes para llevarse la corona del certamen internacional.

“Bueno, yo tengo la candidata mía de este año que es Argentina que quiero que gane. Pero yo le he dicho siempre, desde que está aquí, ‘oye, ten cuidado porque las dos más fuertes aquí son Puerto Rico y México’”, expresó el entrenador de reinas de belleza en un vídeo publicado en la cuenta de Instagram de un programa de TV nacional en Estados Unidos. "Puerto Rico es maravillosa. Yo la tengo entre las primeras. No la he visto personalmente, pero lo que he visto de ella es una excelente candidata", dijo en ese entonces en entrevista