Ya son 13 los estados que dejarán de dar desempleo en el verano

La frase "Estamos Cerrados" se convirtió en tendencia este jueves en redes sociales como muestra del actual debate que se ha generado después de que propietarios de empresas se han quejado de que los trabajadores no quieren regresar a sus puestos de empleos que perdieron por la pandemia de coronavirus.

Estados dejan de dar desempleo porque "hace la vida demasiado fácil"

La noción de que los trabajadores no quieren trabajar ha provocado que cerca de un millón de personas desempleadas en unos 13 estados perderán el acceso a sus beneficios de desempleo federales este verano como parte de un esfuerzo republicano para obligarlas a regresar a los empleos.

Eso significa que la pérdida de los beneficios por desempleo durante el próximo mes amenaza con infligir un nuevo daño financiero a muchas personas que han sufrido lo peor de la crisis económica generada por la pandemia.

Alabama, Arkansas, Iowa, Mississippi, Missouri, Montana, Dakota del Norte, Tennessee, y Carolina del Sur han anunciado que el próximo mes eliminarán los $300 adicionales proporcionados por el gobierno federal, así como los beneficios para los trabajadores de conciertos y los desempleados a largo plazo.

Según aprobó el Congreso en el último paquete de alivio económico de marzo, los beneficios federales de desempleo se deberían mantener vigentes hasta al menos principios de septiembre.

ESCASEZ DE MANO DE OBRA

"Actualmente nos enfrentamos a una escasez de mano de obra creada en gran parte por los pagos suplementarios por desempleo que proporciona el gobierno federal", dijo el gobernador de Carolina del Sur Henry McMaster. "Dado que la administración y el Congreso de Biden parecen no comprender el daño que se está haciendo, el estado de Carolina del Sur debe tomar medidas".

Biden: Si No Aceptan Ofertas De Trabajo Perderán Beneficios De Desempleo

Dueños de negocios se han quejado de una escasez de trabajadores en las últimas semanas a pesar del alto desempleo y el crecimiento salarial medio, que según los economistas son indicios de que todavía hay muchos trabajadores disponibles.

El argumento se basa en parte en el último informe de empleos, que mostró que apenas se agregaron 266 mil puestos de trabajo en abril, muy por debajo del millón de empleos que esperaban los economistas.

Los gobernadores republicanos sostienen que los beneficios federales han disuadido a las personas de regresar a sus antiguos puestos de trabajo ahora que está menguando la crisis de salud y económica.

Pero en las redes, muchos señalan que el problema radica en los bajos salarios que se pagan a los trabajadores.

“ESTAMOS CERRADOS porque ya no queremos trabajar por un salario menor al de vida. No queremos tener dos o tres trabajos para pagar solo lo básico. Finalmente, estamos cerrados porque somos un país de mierda”, dijo este usuario en Twitter.

