Acusan a mujer de balear a muerte a su novio en Hialeah

(NOTICIAS YA).- Una mujer del Sur de Florida está acusada de matarlo a tiros, a pesar de que él estaba desarmado, en las afueras de una tienda de batidos, según informó la Policía de Hialeah.

Según el informe de las autoridades, Crystal Junco, de 22 años, vio a su expareja frente a la tienda y abrió fuego contra el hombre que estaba desarmado. En la mano solo tenía un celular y una taza, según reportó el periódico local Miami Herald.

La mujer, que ahora está detenida en el Centro Correccional Turner Guilford Knight, alegó que como el occiso tenía las manos cerca de su cintura podría estar buscando un arma.

Junto fue arrestada en la madrugada de este martes, 25 de mayo. El tiroteo ocurrió el día anterior cerca de las 4:00 p.m. frente a The Best Shake in Hialeah. Junco se quedó en el lugar de los hechos hasta que llegaron las autoridades. Según publicó un medio local la víctima sería Oniel Linares Álvarez, de 21 años.

Según un informe de arresto, Junco y su exnovio discutieron antes de que ella sacase el arma de su bolso y lo abatiese. Un testigo que vio el suceso aseguró que no vio al hombre hacer ningún movimiento brusco antes de que la mujer disparase, tampoco parece que la discusión hubiese sido agresiva.

