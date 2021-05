El Paso Zoo presentará cargos contra mujer que irrumpió en exhibición de monos

(NOTICIAS YA).- Una mujer desobedeció las reglas del zoológico de El Paso durante el fin de semana al irrumpir en la exhibición de monos araña para alimentarlos con papas fritas enchiladas y ahora el personal planea presentar cargos en su contra.

Un video que se hizo viral en redes sociales muestra el momento en que la mujer se encuentra dentro del recinto, sentada bajo una pequeña cascada y justo enfrente de dos monos, a quienes intenta alimentar.

“Esta joven decidió saltar una cerca, trepar por unos arbustos, caer en un foso de cuatro pies de profundidad, cruzar el foso y luego tratar de alimentar a los monos araña”, dijo el director del zoológico Joe Montisano a El Paso Times.

De acuerdo con los informes, la mujer trató de alimentar a los pequeños simios con papas fritas picantes, aunque en el video no se alcanza a apreciar qué es lo que les arroja.

Fue precisamente el video difundido en redes sociales lo que le permitió al personal del zoológico identificar a la mujer, por lo que ahora planean presentar cargos en su contra ante el Departamento de Policía de El Paso.

Y la joven no solo podría meterse en problemas legales, por lo pronto ha perdido su empleo en una firma de abogados local.

Rob Lovett, del bufete Lovett Law, identificó a la mujer del video como una de sus empleadas e informó que fue despedida de la firma por su comportamiento. Sin embargo, no la revelaron su identidad para proteger su privacidad.

Mientras tanto, Montisano dijo que a la par de la denuncia en contra de la mujer están planeando realizar modificaciones en la cerca de la exhibición para proteger a los animales.

Además, el director del zoológico instó a los visitantes a no romper las reglas de esta manera, pues no solo ponen en riesgo a los animales sino también a ellos mismos. Por ejemplo, en este caso, los monos araña parecen inofensivos, pero son fuertes, sus dientes son filosos y no están acostumbrados a la convivencia con humanos.